Gál Lászlóné öregdiák, az összejövetel egyik szervezője elmondta, hogy az egykori osztálytársai közül öten egyéb okokból nem tudtak részt venni, így végül összesen tizennyolcan jöttek el a jubileumi találkozóra. Nagy örömükre szolgál, hogy három egykori tanáruk is el tudott menni, így velük közösen ünnepelhettek.

– 1969-ben adták át a dorogi gimnáziumot, kettő közül mi voltunk az első évfolyam egyik osztálya, az osztályfőnökünk Posch Istvánné volt. Eredetileg egészségügyis tagozatra jártunk volna, de valamilyen oknál fogva nem volt, aki megtanított volna minket erre a szakmára. Éppen ezért végül szabás- varrást tanultunk. Az első tanév előtti takarításban mi diákok is részt vettünk, mindenki azon dolgozott, hogy minél hamarabb és zökkenőmentesen elindulhasson az iskolai élet. Sok pedagógusnak, köztük Horváth Piroskának is ez volt az első munkahelye, ő az egyetem elvégzése után került oda Dorogra. Nagyon neves tanáraink voltak, olyan alapokat kaptunk tőlük, melyekből ma is profitálhatunk – mondta.

Gál Lászlóné szerint az iskola elindulása körüli nehézségek leküzdésében nagy szerepet játszott Valovics Ferencné, az első igazgató, kinek köszönhetően sikerült az új gimnáziumot felvirágoztatni és bekerült a népszerű középiskolák sorába. A mai napig emlékszik arra, hogy az intézményvezető tudásával, megjelenésével és kedvességével is kivívta magának a tekintélyt, sosem kiabált a diákokkal és mindig mosolygott a folyosón, tanórákon a nebulókra.

– Arra is emlékszem, hogy már két éve működött az iskola, amikor egész nyáron át egy nagy honvédelmi kiállítást lehetett megtekinteni a gimnáziumban. Tankok voltak az udvaron, katonák mutatták be az eszközöket és a gépeket a diákoknak, ami szintén nagy dolog volt. Egyébként rengeteg sportegyesület járt hozzánk, nagy közösségi élet zajlott az épületben. Volt birkózó, dzsúdó és röplabda szakosztály is, de hobbi szinten asztaliteniszezni is lehetett – mesélte el Gál Lászlóné.