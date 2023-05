Övet használva a sérülések súlyossága is alacsonyabb, sőt egyes esetekben a sérülés akár el is kerülhető. A felnőttek mellett, a gyermekekre is vonatkoznak szabályok, így a 150 centiméternél alacsonyabb gyermek, csak a testméretéhez és a testsúlyához igazítható gyermekbiztonsági eszközben szállítható.