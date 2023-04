A tatai Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola hangversenytermében rendezték meg a Menner Bernát és Vincze Imre emlékére meghirdetett versenyeket. Az eseményről a város közösségi oldalán számoltak be. A XXXIV. Menner Bernát És Vincze Imre Regionális Szólóhangszeres Versenyen idén közel 30 növendék mérte össze a tudását.

A tatai zeneiskola hagyományos, éves rendezvényének programja több ponton is változott 2023-ban.

− A szokásos gálahangversenyt ebben az esztendőben nem tartottuk meg, hiszen az iskola hangversenyterme lehetőséget ad arra, hogy az érdeklődők minden produkciót meghallgassanak. Emellett változást jelent idén az is, hogy a jelentkezők számának sajnálatos csökkenése miatt a versenyt regionálisra bővítettük, és Győr-Moson-Sopron Vármegyében illetve Fejér vármegyében is meghirdettük − árulta el Somossy Csaba intézményvezető.

A versenyt az iskola jövőre is szeretné meghirdetni, de a szervezők azt tervezik, hogy további változásokat vezetnek be a programba, ezzel is motiválva a jelentkezni vágyókat.