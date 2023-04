A szentmisén elhangozz a Passió, amellyel végigkövethettük Jézus keresztútját szenvedésének kezdetétől a megváltó haláláig. Ezután dr. Török Csaba tolmácsolta a híveknek Erdő Péter gondolatait. Elhangzott, hogy ha Jeruzsálemben járjuk végig ezt az utat, a Via Dolorosát, akkor ma is megérint bennünket a hajdani események hangulata: a kavargó tömeg, a szimpátia és az értetlenség, az események felszíne, és a mélyben játszódó történés.

– Hol a mi helyünk ebben a történetben? Kíváncsi bámészkodók vagyunk? Vagy beérjük egyszerű szánakozással? – olvasta fel a kérdéseket dr. Török Csaba, majd hozzátette, hogy itt az idő, hogy mi is hittel elfogadjuk Krisztust isteni méltóságával, végső igazságával és győztes szeretetével együtt.

Régi népszokások fűződnek a nagyhéthez

A virágvasárnapi szentmisével elkezdődött a nagyhét, mely a nagyböjt utolsó hete. Ehhez az időszakhoz számos népszokás fűződik: például a falvakban ilyenkor megtisztították a portákat az összes melléképülettel együtt, sőt még a kertekben használt eszközöket is alaposan letisztították. A nagycsütörtöki szertartás keretében idézik fel azt a pillanatot, amikor Jézus megmosta tanítványai lábát, majd a „harangok Rómába mennek”. Nagypénteken – melynek munkaszüneti nappá nyilvánításáról 2017-ben döntött az Országgyűlés – Krisztus kereszthalálára emlékeznek, nem is mutatnak be teljes szentmisét. Nagyszombaton „visszatérnek” a harangok a templomokba és aznap feltámadási körmenetet szoktak tartani.

A homília azt is taglalta, hogy a templom függönyének kettéhasadása, a föld megrendülése, a sziklák megrepedése is egyaránt annak voltak a jelei, hogy Jézus kilehelte lelkét. Sőt, halálakor a sírok megnyíltak, sok elhunyt szentnek feltámadt a teste, akik előjöttek a sírokból és a szent városban többeknek megjelentek. Elhangzott az is, hogy a korabeli zsidó vallásos irodalom, például a 12 Pátriárka Testamentuma összeköti a messiási időkkel az örömben és boldogságban való feltámadást. Ennek értelmében Jézus kereszthalálában van a mi feltámadásunk és örök boldogságunk. Mindez pedig szorosan összefügg a kereszt megváltó áldozatával.

– Akkor hát mit tegyünk? Hogyan lehetünk mi is azok között, akik Jézus nyomában az örök életre jutnak? Úgy, ha már most is szeretjük őt, ha napról napra elgondolkodunk parancsain és tanításán. Ha újra és újra felfedezzük a rászoruló emberekben az Ő arcát. Akkor értelmet nyer az életünk. Eltölt bennünket a remény, a bizakodás és a Szentlélek ereje kezdi irányítani lelkünket és testünket – olvasta fel dr. Török Csaba.

A szentmise végén a plébániai kormányzó megköszönte a ministránsok és a paptestvérek szolgálatát, majd arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak közösen Ferenc pápa és Erdő Péter bíboros gyógyulásáért.