Hazánkban április 30-án, Lehár Ferenc zeneszerző és katonakarmester születésének évfordulóján ünneplik a Magyar Katonazene Napját. Ezzel kapcsolatban Balázs Attila őrnagy, a tatai dandárzenekar karmestere elmondta: a zenekar életében kiemelten fontos ez a nap.

– A megalakulásunk után másfél hónappal, 2005 áprilisában a Budai Várban az akkor frissen alakult tatai dandárzenekar szolgáltatta a Katonazene Napja alkalmából rendezett központi ünnepségen a zenét. Ezért 18 éve számunkra ez a nap duplán is fontos, hiszen egyfajta születésnap is egyben, mivel a szakmán belül akkor láthattak-hallhattak minket először a kollégáink, elöljáróink. Tatán hosszú évekkel ezelőtt elkezdődött a hagyománya annak, hogy április 30. alkalmából koncertezzünk, a Piarista Rendházba pedig már tulajdonképpen hazajárunk, hiszen az év folyamán több ízben is visszatérően játszunk itt – mondta a karnagy a tata.hu-nak.

A műsor összeállításánál a tatai dandárzenekar a vidámságot állította a középpontba, a Piarista Rendház dísztermében felcsendült többek között a Tell Vilmos nyitány, Liszt Ferenc II. Magyar rapszódiája, megemlékeztek a 21 éve elhunyt Hofi Gézáról, játszottak Mezzoforte dallamokat, valamint természetesen indulókat is.