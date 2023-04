Az évforduló alkalmából szervezett programok és megmérettetések sorában volt sakk-verseny, amelyre a város iskoláiból 32 gyermek nevezett be. Illusztrációs pályázatot is hirdettek Móra Ferenc: A pillangókirály című műve alapján. Az elkészült és beérkezett több száz pályamunkából tizenhat kapott elismerést a zsűri döntése alapján. Megyei prózamondó versenynek is otthont adott az intézmény. Ezen 22 mesemondó mérhette össze tudását. Közülük tizenketten vehettek át elismerést.