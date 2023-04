„Az Év Kerékpárútja pályázatra 46 szakasz érkezett be, amelyekből egy szakmai zsűri választotta ki a legjobb 11 útvonalat” - olvasható az aktivmagyarország.hu- n. Mint írják, a döntés során figyelték az aszfalt minőségét és a környék látnivalóit.

A pályázat A Közlekedési Kultúra Napja rendezvénysorozat része, és a KTE Közlekedésbiztonsági Tagozata, az Aktív Magyarország, az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Magyar Kerékpárosklub írta ki. A jelöltek között vármegyénk két szakasza is megtalálható: A Bicske és Tarján közötti, valamint Pilismarótot Dömörkapuval összekötő kerékpárút.

Információink szerint az Év Kerékpárútja kampányban azokat a helyeket szeretnék megmutatni, amelyeket érdemes felkeresni két keréken, ezért nem csak a sokak által látogatott szakaszok kerültek be a döntőbe, hanem kevésbé ismert kerékpárutak is megmérkőzhetnek a címért. A kampány egyben azt is szeretné tudatosítani, hogy a kerékpárutak építése és fenntartása nagy munka, és az ország egyre több pontján tekerhetünk új bringautakon.

Szavazni lehet az Aktív Magyarország Facebook-oldalán április 30. éjfélig; a legtöbb kedvelést begyűjtő videó nyeri meg az Év Kerékpárútja címet. 2020-ban a Tatabánya és Tata közötti útszakasz lett a nyertes, tavalyelőtt pedig a Poroszló és Tiszafüred közötti kerékpáros hidakon vezető vonal volt a közönség kedvence. Tavaly a Deseda-tó körül futó kerékpárutat választotta a legjobbnak a sportszerető nagyközönség.

Idén a következő tizenegy kerékpárútra lehet szavazni:

Barcs—Drávatamási

Biatorbágy—Gyúró

Bicske—Tarján

Budapest—Szentendre

Göd—Szob

Mezőkövesd—Bükkzsérc

Pilismarót—Dömörkapu

Tapolca—Szigliget

Veszprém—Alsóörs

Veszprém—Márkó

Wenckheim kerékpárút