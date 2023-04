A vármegyei tárlatot a Gerenday Közösségi Házban az ötletgazda főszervező, a városban élő és alkotó A. Bak Péter Corvin-díjas festőművész, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete vármegyei megbízott képviselője nyitotta meg. A díszteremben Szabó Ildikó, a házigazda intézmény vezetője köszöntötte az esőben érkezőket. Sokak nagyon nagy meglepetésére, a teljes létszámban megjelent ötvenhét kiállítóval együtt, mintegy kétszázan vettek részt az eseményen.

A. Bak Péter lábatlani művész nyitotta meg a rendezvény

Fotós: Fenyvesi Károly / Forrás: 24 Óra

A gyorsan előteremtett sok pótszék is kevésnek bizonyult, az emeleti galérián is telt ház volt. A Bak. Péter gyorsan megosztotta egy gondolatát lapunk munkatársával (is). Megérett az idő arra, hogy egyik évben a profi, a másik esztendőben az amatőr alkotók munkáit közös kiállításon ismerhesse meg a nagyközönség. Az érdeklődők jobb áttekintést kaphatnának a vármegyénkben élő, különböző státuszú alkotók munkásságáról, a főszereplők jobban megismerhetnék egymást, szorosabb kapcsolat alakulhatna ki az úgymond közönséggel.

Amatőr alkotók tárlata nyílt a Gerenday Házban

Fotós: Fenyvesi Károly / Forrás: 24 Óra

Szabó Ildikó rövid, sok gondolatot ébresztő köszöntője után, a tárlat egyik kiállítója, a várgesztesi Talabér Angelika saját gitárkíséretében énekelte el nagy sikerrel két megzenésített versét. A. Bak Péter többek közt arra hívta fel a megjelentek, illetve a későbbi érdeklődők figyelmét, hogy az izgalmas tárlat változatos technikai kínálatában ott van például az olaj, az akril, a grafit, az akvarell, a pasztell és a retuspisztoly is. A gazdag tárgyi világ elemei között találkozunk festménnyel, grafikával, szoborral, népi iparművészeti tárgyegyüttessel és kézműves termékkel is. A változatos, sokrétűen feldolgozott témavilágban láthatunk tájképet, portrét, figurális képet, szakrális képet, városképet, enteriőrt, csendéletet és állatábrázolást is.

Az ábrázoló, természetelvűen megfogalmazott munkák mellett, két absztrakt alkotás is látható a május 12-ig megtekinthető tárlaton. A nyergesújfalui Krasznai Jánosné Hajnal című olajképe, illetve a tatabányai Zoe Horváth Judith Kubista kéz című szobra, amely a kiállítás egyetlen kisplasztikája. A tárlat különlegessége a tatabányai Szám János nagyméretű Golgotája, amely vörösréz domborítás. A bőség zavarával nagyon megküzdve, A. Bak Péter elismeréssel szólt a tokodi Farszki Éva Leopárd című, fényképszerű pontossággal, retuspisztollyal készült alkotásáról is.

A megnyitó zárásaként Lábatlan polgármestere, Teller Péter névre szóló emléklapot adott át a tárlat valamennyi kiállítójának. A délutánt hangulatos állófogadás zárta.