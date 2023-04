Tavaly augusztusban arról adtunk hírt olvasóinknak, hogy 2021. novemberében indult el az esztergomi Balassa Bálint Múzeum régi épületének felújítása. A felújítás a végéhez közeledik, az Pázmány Péter utcai intézményrész már most korábbi pompájában virul, ráadásul új színt, sötétvörös árnyalatú külsőt kapott.

A sikeres rekonstrukcióról facebookos oldalán adott hírt Hernádi Ádám polgármester. A kívül-belül felújított épületben a homlokzat, a tető és a belső terek is megszépültek. Mint, ahogy korábban jeleztük a beruházás nyomán korszerű módon, a műemlékvédelmi szempontok betartásával készült el minden munkálat, így az eredeti funkciók is megmaradnak. Az emeleten újra kiállítások lesznek, a földszint pedig továbbra is a restaurátor műhelyeknek, a fotós műteremnek és a raktárnak ad helyet.

A beruházás az Interreg pályázatból valósult meg, melyet Zselíz városával együttműködésben hajtották végre. A felújításhoz szükséges forrást az INTERREG Szlovákia-Magyarország program keretén belül, a Magyar Nemzeti Múzeum koordinációjával biztosították. A közös projekt az „Együttműködés az esztergomi Balassa Bálint Múzeum és a zselízi Esterházy kastély újbóli megnyitásáért” nevet kapta.