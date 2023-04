Virágos kertet ültettek a Nepomucenus-malom, a Német Nemzetiségi Múzeum udvarába. A Miénk a Grund Városvédő Egyesület, Csurgó-kút Egyesület, és több civil helybéli is szerszámot fogott, hogy színpompás virágáradatot varázsoljanak. Somogyi Balázs, a Csurgó-kút Egyesület alelnöke elmondta, hogy a Kuny Domokos Múzeum igazgatóságával közösen úgy gondolták, hogy a kert csodálatosan illene a múzeum tematikájába, szemet gyönyörködtető és remek élőhelyet biztosít nem csak a beporzó rovaroknak, de sok más egyéb fajnak is. Az eseményről többek között a nemzetiségi múzeum közösségi oldalán számoltak be,

− A komoly esőzés ellenére villámgyorsan felkapálta a társaság a területet, majd porhanyósra gereblyézték. Ezután jött a homokkal kevert magok vetése, több mint 30 féle vadvirág magja került a közel 300 négyzetméteres területre, a végén pedig hengerezés következett − árulta el az egyesület elnőke, akik köszönetképpen egy exkluzív tárlatvezetést is kaptak, illetve bográcsban készült csülkös bablevessel vendégelték meg őket.