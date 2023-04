Az első pillanatok alatt elfogyott, majd jöhetett is a második, melynél felfigyeltem arra, hogy a farkát 3-4 vonalkával szimbolizálják. Rögvest eszembe is jutott az a csokimikulás, mely néhány éve akadt a kezembe: annak a példánynak az arcán olyan kaján vigyor díszelgett, mintha egy óvodás rajzolta volna meg két legózás között. Egyébként egy másik nyuszinál még virágokat is formáztak a lábakhoz, az állatot kantáros nadrágba öltöztették. Hiába, valahol csak a csomagolás a lényeg, mondván, nassolás közben úgysem merül el senki a részletekben. Kivételek azért mégis vannak…

– Ez kívülről még lány volt, most már nem mondanám meg, hogy mi is ő – jegyeztem meg a kicsomagolt, kevésbé kreatívan díszített példányról, mely egyébként ízletes volt. Kellően könnyen oldódott a szájban, mondjuk ezer forintért ezt el is vártam tőle.