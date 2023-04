A Vasutazz Velünk társaság legutóbb a pedagógia – fizika – geológia tudomány területére hívta utasait egy kirándulásra. Méghozzá nem is akármilyen vonattal indult útnak ezúttal a társaság: a 67 308-as számú expresszen, aminek számát a nap körül keringő Öveges Józsefről elnevezett kisbolygó azonosítója adja. A híres fizika professzor tiszteletére rendezett emléktúra Budapest Déli pályaudvaról indult, majd Zalaegerszeg, Lenti, Páka megállókkal végül Tatára érkezett.

A közel 150 fős társaság ellátogatott az Eötvös József gimnáziumba, ahol Öveges József egykor tanított és megnézhettek egy, a professzor szellemében tartott látványos fizika órát is. Majd átsétáltak az Öreg-tó partjára, a Platán szomszédságában álló Öveges szoborhoz, amit megkoszorúztak.

A társaság Ádám Árpád, az Eötvös gimnázium fizikatanárának segítségét kérte a tatai program szervezésében. A tanár úr éppen aznap ünnepelte a 70. születésnapját, és ahogy elárulta az egész életét végig kísérte példaképe, Öveges professzor munkássága, így nagyon boldogan vállalta el a felkérést.

- Tatán 1922-ben kezdett tanítani Öveges professzor, először a Piarista rendházban két évig, majd 1930-ban visszatérve Tatára immár az Eötvösben tanított egészen 1946-ig. Az iskola 1979 óta őrzi a professzor nevét a minden évben megrendezett Öveges emlékversenyen. De rengeteg olyan eszköz is ki van állítva a gimnáziumban, amit a neves fizikus egykor használt - magyarázta Ádám tanár úr, akinek 2013-ban az Öveges Józsefről elnevezett megyei pedagógiai díjat is odaítélték.

A tanár úr egy pályázat segítségével még egy különleges fizikai kísérleti szobát is berendezhetett, ahol Öveges professzor szellemében taníthatják a fizika rejtelmeire a gyerekeket. Ádám Árpádnak abban is nagy szerepe volt, hogy Maknics Gyula tanár úr kezdeményezésére, 2002-ben felállították Tóth Béla szobrászművész által készített Öveges professzor mellszobrát. Sajnos az elmúlt években többször is ellopták a fizikus bronz szemüvegét, amit a művész többször is pótolt. Azonban a szobrász elhunyt, így azóta szemüveg nélkül "figyelte" az Öreg-tavat a professzor.

- A Vasutazz Velünk társaság tagjainak adományaiból az elhunyt szobrászművész fia ismét elkészítette Öveges professzor szemüvegét, amit az ünnepélyes alkalommal fel is helyeztek rá. Hogy biztos ne tűnjön el újra, erősen oda hegesztették, illetve az elmúlt években a környékre kihelyezett térfigyelő kamerák is óvják a szobrot - tette hozzá a tanár úr.