Börzsönyi Kornélia lelkipásztor áldotta meg a környei református templom új toronysüvegét, melyet hatalmas daruval alig több, mint két óra alatt illesztettek a helyére a szakavatott, gyakorlott mesterek – adta hírül a kornye.hu.

A hálaadást a gyülekezeti tagok, érdeklődők mellett Szemeti Ferenc és Nagy Péter korábbi tiszteletesek, és önkormányzati képviselők is megtisztelték jelenlétükkel, a viharos időjárásban is kitartó jelenlévők a felemelt a süveg alá állva a gerendára mesterceruzával ráírhatták a nevüket.

Időkapszula is őrzi az utókor számára az emlékezetes pillanatot: a kapszulát a lelkipásztor, Beke László polgármester és Ócsai Sándor kivitelező zárta le, benne a Környei Hírhozó és a Dunántúli Református Lap utolsó számával, a jelenlegi képviselőtestület névsorával, a gyülekezet 2023. évi választójegyzékével, a templom építésének eddig fellelhető dokumentumaival, képekkel a jelenlegi presbitériumról és a munkát végző mesterekről, a csillag aranyozására adományt adók névsorával, üzenetekkel a jövőnek, aranymondásokkal a hittanosoktól és jelenleg használatos pénzérmékkel, papírpénzekkel.

A süveg is üzen az utókornak, az utcafront felé néző részén helyt kapott egy táblácska, rajta a felirattal a készítőkről, mesterekről. A beruházásra azért volt szükség, mert 2019-ben egy vihar lesodorta a torony tetejéről a csúcsdíszt, s annak súlya lefejtette a süveget borító lemezt. Ideiglenesen sikerült visszatenni, de az eldeformálódott csúcsdísz nem tudta már a továbbiakban a funkcióját jól betölteni. Mindenki tudta, hogy a következő nagy vihar újra lesodorhatja. Ezért kezdeményezte Nagy Péter korábbi lelkipásztor az önkormányzat támogatásával a toronysüveg helyrehozatalát, de az elkezdett folyamatot megakasztotta a forint romlása.

2022 őszén azonban kiderült, hogy nagy a baj, a császárfa elöregedett, és ázik is, mert a csúcsdísz nem fedi teljesen a süveget. Az is tudott volt azonban, hogy a rendelkezésre álló, csaknem 4.8 millióból nem orvosolható a gond, így az önkormányzat további ötmilliós támogatást nyújtott, miután ez év februárjában Ócsai Sándor kedvező árajánlatot tett, de azzal a kitétellel, hogy a kizárólag a munkálatok márciusi elvégzésére érvényes. A kivitelező javaslatára készült el végül régi fotók alapján a korhűre szabott, vörösrézlemez borítású torony, és ő tett javaslatot a régi csillag bearanyoztatására is, ámde a szükséges 127 ezer forintra már nem volt fedezet. A lelkipásztor a közösségi oldalon fordult a lehetséges adományozókhoz, és egyetlen óra sem telt el, amikor Török Mihály képviselő hozzászólásban jelezte, hogy a teljes összeget elutalta, s a további támogatásokkal összesen 322 ezer forint gyűlt össze.