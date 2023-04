Esztergom első embere hozzátette: „A cél, hogy az esztergomiak és a környéken élők, ott dolgozók könnyen és kiszámíthatóan tudjanak közlekedni a városban és térségében.” Az esztergom.hu oldalon az új buszhálózat és menetrend kapcsán egy terjedelmes és minden részletre kiterjedő, táblázatokkal, fotókkal kiegészített cikk található. Mint írják, a változásra az intermodális csomópont 2020-as megnyitása okán van szükség.

A polgármester felhívta a lakosság figyelmét, hogy a buszrendszer változással kapcsolatos meglátásokat, észrevételeket április 30-ig a [email protected] e-mail címre várják, illetve posztjában azt is jelezte, hogy április 24-én 16.30-as kezdettel lakossági fórumot tartanak a Városháza nagytermében, mely eseményen ez a téma is szerepel majd.

A városi sajátosságok, illetve a sokszor utasok nélkül a városon át közlekedő buszforgalom optimalizálására van szükség, emiatt egyenletesebb kínálatot alakítanak ki. Emellett fontos szempont, hogy a helyközi buszjáratok által okozott zajterhelés csökkenjen a város lakóterületei környékén, főképp azon időszakokban, amikor az utazási igények alacsonyabbak (hajnalban, délelőtt és este).

Az Esztergomba déli irányból érkező helyközi buszjáratok útvonala olyan módon módosul, hogy a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban az agglomerációból érkező és oda hazautazó diákok és dolgozók továbbra is átszállás nélkül elérhessék a belvárost és az északi városrész iskoláit is (a csengetési rendhez és a műszakos rendhez igazodva). Napközben pedig továbbra is átszállás nélkül elérhető marad a kórház, a piac és a belváros is. Hajnalban és a késő esti időszakban a helyközi járatok csak a vasútállomásig fognak közlekedni, ahonnan helyi járattal lehet tovább utazni a város északi területei felé.