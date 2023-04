Tekintélyt parancsolt

1909. március 31-én kezdődött el az építése a belfasti hajógyárban és bő két évvel később, május 31-én már vízre is bocsájtották a Titanicot, mely monumentális mérete és felszereltsége révén kivívta magának a tekintélyt. Úszómedencével is rendelkezett, de a fallabda szerelmesei is hódolhattak a szenvedélyüknek a fedélzeten, ugyanis squash pálya is volt a gigantikus méretű hajón.