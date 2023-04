Az akció célja, hogy a lakosság is bekapcsolódhasson a környezetünkben található élőlények megfigyelésébe, a védelmüket is segítő „közösségi tudomány” (citizen science) jellegű adatgyűjtésbe. Ha bárki kedvet érez csatlakozni a programhoz, nincs más teendője, mint a kertjében, vagy a közeli parkban látható madarakat, gyakoribb kétéltűeket, hüllőket, lepkéket és emlősöket megfigyelni, majd a megfigyeléseit beküldeni. Az adatgyűjtő felület ezúttal is a Turdus applikáción és a termeszetlesen.mme.hu oldalon keresztül lesz elérhető, amelyek azonnal rögzítik a bevitt adatokat.