A Yettel digitális oktatási programja, a ProSuli megbízásából készült nemrégiben egy felmérés, melyből kiderül, hogy a fiatalok szabadidejük jelentős részét a digitális térben töltik el. Sok 7-12 éves is aktív felhasználónak számít, pedig az egyes platformoknál nem lehet regisztrálni 13 éves kor alatt. A gyermekek körében még mindig a Facebook és a Messenger a legnépszerűbb, de a TikTok időközben feljött a harmadik helyre, amelyet már tízből négyen használnak rendszeresen.

A felmérésben résztvevők 32 százaléka vallott arról, hogy a gyermekeik jellemzően magukról, barátokról és családtagokról készült fotókat osztanak meg a platformokon. Az érintett fiatalok 25 százalékuk pedig a lakóhelyéről, hobbijáról, háziállatokról, vagy éppen az iskolájáról készült fényképeket publikál. Emellett 18 százalékról 44 százalékra nőtt annak a tábornak az aránya, melynek tagjai semmi ilyen jellegű tartalmat nem tesznek közzé a világhálón. A cikk azt is taglalja, hogy a tanítási napok után a szülők gyermekeikkel leginkább az iskolában történtekről, a tanulásról, a helyes viselkedésről vagy a fiatalokat ért sérelmekről beszélgetnek, míg az online csetelés és az interneten rejlő veszélyek alig-alig kerülnek szóba.

Solymos Ákos a téma kapcsán elmondta, hogy ott, ahol a gyerekek már viszonylag önállóan viselkednek, gyakorlatilag felkeléstől lefekvésig a telefonon és ezzel együtt az interneten "lógnak". A TikTok ezért jelentett be a napokban egy olyan újítást, amely 60 percben korlátozná a fiatalok, vagyis a kiskorúak számára a közösségi platform napi használatát. Persze a limit letelte után is lehet használni az appot, de ilyenkor jelszót, vagy pin kódot kér a szoftver, amit a kiskorú fiókjához tartozó felnőtt TikTok-fiók gazdája tud megadni. Ez a megszakítás egy jó jelzőpont lehet az eltelt időre utalva.

– A TikTok nagy "varázsereje" abban van rejlik, hogy rendkívül addiktív, és ezért a felhasználó nem veszi észre az idő múlását, megfeledkezik mindenről maga körül. Fontos, hogy ez egy átlag TikTok-fogyasztóra vonatkozik. Aki tartalmat is gyárt, az még több időt tölt az alkalmazással, illetve az ide feltöltendő tartalmak elkészítésével – magyarázta.

Jelezni kell a zaklatást

Solymos Ákos szerint az egyre népszerűbb TikTokkal, de általánosságban véve minden közösségi platformmal kapcsolatban is a legfontosabb, hogy a gyerek szóljon, ha rossz érzése van, ha bántották, ha a világhálón keresztül olyat kért tőle valaki, ami szokatlan. Nem szabad jelzés nélkül hagyni, ha zaklatják, illetve zsarolják őt az online térben. A kibervédelmi szakember úgy véli, hogy az ilyen szituációk elkerüléséhez persze az is kell, hogy nagyon meggondoltan posztoljanak a fiatalok. Ugyanakkor az idegenek közeledését el kell utasítaniuk, az erőszakosabb felhasználókat pedig le kell tiltaniuk. Az ilyen esetekről pedig a szülőket, pedagógusokat érdemes első körben megkeresniük, de akár segítséget tud adni a saferinternet.hu nevű, káros tartalom bejelentő weboldal is. Úgy véli, hogy súlyosabb esetben a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány forró drótját, vagy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Internet Hotline bejelentő felületét érdemes felkeresni, utóbbi a https://nmhh.hu/internethotline oldalon érhető el.

Solymos Ákos megjegyezte, hogy számos ország kormányzati szervezete, és nem utolsó sorban az Európai Bizottság, valamint az Európai Parlament is megtiltotta dolgozóinak a platform használatát, mivel állításuk szerint rengeteg információt gyűjt a felhasználóról, valamint az eszközökről, amelyekre telepítve vannak.

– A TikTok-on ezen kívül rengeteg olyan tartalom megjelenik, ami a gyerekeket érzéketlenné teszi, gondolok itt az orosz-ukrán konfliktusról készített úgynevezett WarTok videókra, ahol rengeteg erőszakos cselekményt lehet látni – említette.

A szakember szerint az említett közösségi média nyilvános tartalmait mobilalkalmazás és felhasználói fiók nélkül, internet böngészőn keresztül is meg lehet nézni, ha felkeressük a httpshttps://urlebird.com/ oldalt, ahol felhasználókra és témakörökre is rákereshetünk regisztráció nélkül. Így, ha tudják a szülők, hogy a gyermekeik milyen csatornákat vagy tartalmakat követnek, akkor bele tudnak nézni ők is.

– A sokadik érv a TikTok mérsékletes és kontrollált használata mellett a kihívások (#challenge) ismerete és rendszeres átbeszélése a gyermekekkel. Ezt tevékenységet nem a platformon kell keresni, hanem az interneten rákeresve például az alábbi kifejezésre: „Dangerous TikTok challenges”, vagy „Veszélyes TikTok kihívások”. Itt megtalálhatjuk gyűjteményes formában, hogy mi az, amiről feltétlen beszélni kell a gyerekkel – árulta el.

Solymos Ákos végül arra is kitért, hogy a TikTok-on kezdetben minden nyitott volt és a felhasználók profilja is nyilvános volt, ez lehetőséget nyitott arra, hogy bűnözők, pedofilok és mindenféle beteg ember akadálytalanul tudjon a felhasználókkal kommunikálni. Ez szerencsére javult, most már minden új regisztráció zárt profillal jön létre, ahol a felhasználónak kell megadni az engedélyt arra, hogy kapcsolatba léphessen velünk. Persze ilyenkor is észnél kell lenni és idegeneket nem szabad „beengedni” a profilunkba és a kommunikációnkba.

Fontos, hogy a szülők kérdezzenek rá, hogy 13 évesnél fiatalabb gyermekük használja-e a TikTok-ot? Ha igen, akkor az azt jelenti, hogy kijátszotta a korhatáros regisztrációt, ami viszont azzal jár, hogy a TikTok „felnőttként” kezeli őt, sok esetben a gyermekre zúdítva erőszakos, pornográf és egyéb, nem gyermeknek való tartalmakat.