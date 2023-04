Képzés és lakhatás

A májusi találkozóra a tervek szerint a szakképzési centrum képviselőit is meghívnák. Azt szeretnék megbeszélni, hogy kinek, milyen oktatásokra, képzésekre lenne szüksége a saját munkatársainak. A város vezetője kiemelte, hogy szerencsések, mert arra is van lehetőségük, hogy felsőoktatási képzést hozzanak Tatára. Jelenleg bölcsődei szakemberek és gyógypedagógusok képzése folyik a városban. A júniusi találkozó témája pedig többek között a városba érkező új munkaerő lakhatásának biztosítása is.