Szuperhősöké a főszerep Tatabányán

Szombaton 10 órától rendezik meg a II. Tatabányai Marvel és DC szoborkiállítás és játékkonzol börzét a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthonban. A helyszínen a leghíresebb karakterekkel – Batman, Pókember és a többiek – lehet majd ilyen-olyan formában találkozni, sőt, akár haza is lehet vinni a gyűjtői szuperhős szobrokat, relikviákat. A konzol barátok emellett vásárolhatnak, vagy akár használt játékokat is cserélhetnek. A moziteremben, nagy vásznon pedig délelőtt rögtönzött autóverseny bajnokság, délután pedig szuperhős mozi lesz a program. Minden információt megtaláltok az esemény Facebook-oldalán, vagy a hivatalos weboldalon.

Föld napja a Bánhidai Lakótelepen

Gyermekprogramokkal fűszerezett Közösségi Környezettisztításra hívnak mindenkit a szervezők a Polgárőrség Tatabánya és a Tiszta Tatabánya és a Segítő Kéz a Kutyákért egyesületek aktivistái nevében a Föld Napján. Az esemény április 22-én, szombaton lesz 9 és 12 óra között a Bánhidai Lakótelep, Máltai Játszótér melletti közösségi téren, ahol gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket (Föld napi kvíz, rajzolás). Ezen felül lesz polgárőr technikai eszközök bemutatója, állattartási tanácsadás, kutyasimogatás.

Szemétszedő túra a Síkvölgyben

Tavaszi Nagytakarítás kampány lesz a Vérteserdő Zrt. működési területén április 22-én, szombaton. Az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ országos kampányához csatlakozva a Vérteserdő Zrt. is szemétszedő akciókat szervez. A kampányhoz kétféleképpen lehet csatlakozni. Egyrészt a Vérteserdő által szervezett túrák (6 alkalom) és un. INSTANT túrák (12 alkalom) révén. A szervezett túrák esetében túravezetőkkel indul a program, az instant túrákon pedig egyénileg lehet gyűjteni a szemetet. Ez utóbbi esetben lehetőség van a megadott időintervallumban, a megadott helyszínre a szemetes zsákokat elhelyezni, ahonnét majd elszállítják. Minden részletet megtaláltok az esemény oldalán.

Kutyával a Turul madárnál

„Ugye jó sokszor elautóztál már alatta? …és fent voltál már? Megnézted már testközelből, mekkora is ez a madár? Ha igen, akkor tudod, milyen lenyűgöző látvány, ha nem, akkor pedig itt az ideje közelebbről is megcsodálni legendás madarunkat, a Turult, Európa egyik legnagyobb madár ábrázolását!” – írják az állatos esemény meghívójában a Facebookon a szervezők. A Gerecse Kapuja látogatóközponttól, a Turul madártól lesz az indulás szombat délelőtt, ahonnan az út a Szelim-barlanghoz, majd a Ranzinger Vince-kilátóhoz is elvezet egy kis időre.

Családi nap Oroszlányban

A Megoldás Mozgalom családi napot szervez Oroszlányban szombaton 11 órától, a volt sárga tömb helyén. A programok között lesz ugrálóvár, és egyéb gyermekprogramok, csillám tetoválás, szerencse kerék nyereményekkel, lakossági fórum, élő zene, étel / ital ingyen (ez azonban regisztrációhoz kötött). További információk az esemény oldalán olvashatóak.

Könyv világnapja a tatai Esterházy-kastélyban

A világnap alkalmából Kövesdi Mónika művészettörténész Bibliotékák és bibliofilek című előadására várnak minden érdeklődőt szeretettel vasárnap délután. Szó lesz a könyvekről, mint az emberi tudást megőrző tárgyakról, megjelenésükről és szerepükről az arisztokrácia társasági életében és otthonaiban, a könyvgyűjtés hagyományairól és az Esterházy-kastély könyvtárának különleges példányairól! Az érdeklődők megtekinthetik gróf Esterházy Móric néhány személyes használatú könyvét, melyekkel nemrég bővült a tatai kastély gyűjteménye.

Gerecse-túra

Szombaton, április 22-én, remélhetőleg esőmentes időben tekeregnének egy kicsit páran a Gerecsében. A terv 14 kilométeres táv lenne, laza, ráérős tempóban, 400 méter szintkülönbséggel. A találkozó 10:00 órakor lesz Tardoson, a Bányahegyi út végi parkolóban, minden más infót pedig megtaláltok az esemény Facebook-oldalán.