Szombaton 9–12 óra között társasjátékokkal, programokkal várják az érdeklődőket Dorogon a Gáthy Zoltán Városi Könyvtárban. Az új olvasóknak díjtalan lesz a beiratkozás, lesz játékkunyhó is, és aki szeretné, megtekintheti Szederkényi Csabáné képeslap kiállítását is. Az új olvasóknak díjtalan lesz a beiratkozás, lesz játékkunyhó is, és aki szeretné, megtekintheti Szederkényi Csabáné képeslap kiállítását is.

Oroszlányban szombaton 9 és 13 óra között ingyenes szűrővizsgálatra várják az érdeklődőket a Bányász Klub és Rendezvényházba. A rendezvényen lesz vércukor-, koleszterin-, testzsír-, haszsír-, test­izom-, szemnyomásmérés, vastagbélszűrés, hallás- és szemvizsgálat, csontritkulás, PSA szűrés, bőrvizsgálat, demenciaszűrés, masszírozás és újraélesztési bemutató. 11 órakor dr. Varju János előadását lehet meghallgatni.