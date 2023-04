A régi helyi népviseletekkel és többek között a szlovák gasztronómiával is megismerkedhettek azok a tanulók, akik részt vettek a helyi általános iskola és a Kálmánfi Béla Művelődési Ház által közösen megszervezett népviseletek napján. Csapucha Katalin, a kultúrház igazgatója elmondta, hogy az immár második alkalommal megtartott projektnap volt a Piliscsévi Szlovák Önkormányzat és az intézmények nemzetiségi hetének nyitórendezvénye, melyen körforgásos rendszerben az osztályok felváltva járták be az állomásokat.

– A falumúzeumban helyi asszonyok mutatták meg a diákoknak a régi ruhákat, melyeket fel is lehetett próbálni. Azt is elmesélték nekik, hogy hétköznapokon és ünnepeken mit mivel párosíthattak össze. Szó volt a templomi viseletről és arról is, hogy milyen kiegészítőket használtak egykor – idézte fel.

A művelődési házban egy hagyományos szlovák étel, a logsa elkészítésével ismerkedhettek meg a négyes csoportokban dolgozó tanulók, ami gyakorlatilag héjában főtt burgonya, amelyet meghámoznak és krumplinyomóval összetörnek. A csapatok serpenyőkben sütötték meg az ínyencségeket, melyeket el is fogyaszthattak.

A projektnapon Hegedűs Vivien, a helyi iskola és a fővárosi szlovák gimnázium korábbi tanulója, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szlovák szakon tanuló hallgatója prezentációt tartott a csepecről, vagyis a piliscsévi díszes fejkötőről. A tanulók egy népviseletes kirakót is kipróbálhattak, hűtőmágnest készíthettek, illetve Kelecz Józsefné nyugalmazott szlovák nemzetiségi tanítóval népdalokat is tanultak.