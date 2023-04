A Google Térkép Utcakép 2013 óta érhető el hazánkban. A képanyag azóta is rendszeresen frissül, hogy biztosan tükrözze a valóságot. A Google kamerás autója az idén március és szeptember között is újrafotózza Tatabányát. A megyeszékhelyről korábban már 2021 tavaszán és 2022 őszén is.