A hétvégi tett súlyos anyagi és eszmei kárt okozott a bányászvárosnak. A közterületi táblán feltüntették Oroszlány és az adott városok közti távolságot légvonalban.

Hétfő délután a helyszínen jártunk. A tábla tövében hevernek a törmelékek. Szinte olvashatatlan lett minden. Legutóbb két évvel ezelőtt írtunk a Bánki Donát-Fürst Sándor utcában található tájékoztatási eszközről, csak akkor egészen más okból. Mint közöltük, 2021-ben a Rákóczi Szövetség kezdeményezésére Körmendi Zoltán, helyi aranykoszorús kőfaragó mester készítette felújított táblát támogatásként, ajándékba a városnak. Akkori értéke csaknem 200 ezer forint volt.

A bányászváros hagyományos értelemben vett testvérvárosi kapcsolata korábban a finnországi Kuhmoval és a szlovákiai Vágsellyével (Sala) alakult ki. A 90-es évek végén a németországi Plochingennel, majd 2013-ban a lengyelországi Końskie városával kötött szorosabb kapcsolatot. A táblán helyett kapott még a francia Yerres, valamint a cseh Telc városa is, amelyekkel szintúgy gyümölcsöző a kapcsolat. A civil szervezetek azóta is tartják egymással a kapcsolatot, közösen vesznek részt programokon, sőt, egymás rendezvényeire is szívesen ellátogatnak.