– Száznál is több növényt gyűjtöttünk be két hét alatt a Tavaszi Növénycsere akcióban. Nulladik alkalomnak hirdettük meg a programot, hiszen nem tudhattuk, hogy kezdeményezésünk mennyire lesz kedvelt a lakosság körében. Jellemzően már a gyűjtés során vándoroltak a növények – így aki hozott, az vitt is a Gördülőkosár kertből. Gumót, hagymát, hajtást, virágmagot. Az adományozók között metszőollót, locsolókannát, kerti széket, szerszámokat sorsoltunk ki – emelte ki Pruzsina Alice, az esemény főszervezője.

A Föld Napjára szervezett alkalom délelőttje volt a legforgalmasabb. Az egyesület udvarán a fiatalok voltak a legaktívabbak.

– Mindebből jól érzékelhető, hogy vidám hangulatban teltek az órák. Sőt az udvaron évtizedek óta kihasználatlan, télen balesetveszélyes bölcsődei pancsoló is virágágyássá vált. A környező házakban lakók naponta láthatják a változásokat. Van, aki hosszas nézelődés után meg is köszönte a virágosítást, hiszen itt parkol, itt sétál és örül annak, hogy élettel, virágokkal telik meg az udvar – tette hozzá.

Az egyesületnél rendszeresen jógázók napindításként a napsütésben mozgatták át tagjaikat. Most még csak két lábon, majd a későbbiekben a többszöri gereblyézés után jógaszőnyegeken is folyhat az egészségmegőrzés.