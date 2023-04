Több fordulatot követően, szintén egyhangú voksolással, a képviselő–testület újra pályázatot ír ki a helyi Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár vezetésére. Az igazgató megbízatása, három hónapnyi próbaidővel kombinálva, az idei év júliusának első napjától a következő ötödik esztendő nyarának végéig szól majd. Az intézmény székhelye a jelentős felújítás alatt álló, jelenleg jó ütemben zajló munkálatokkal korszerűsödő Viscosa lakótelepi művelődési ház. Alapító okiratának módosítása alapján a központ telephelyei közé tartozik a Nyergesi János Emlékház és Tájház, a tanuszoda, a tornaterem és a sportudvar kivételével a főutcai volt általános iskola, a Kernstok–villa, a Civilek Háza, illetve a Kernstok Galéria.

Döntés született a négy városi óvoda felvételi körzethatárairól is. Az utcák, terek mellett az intézmények listáján dűlők és pincesorok is szerepelnek. A megjelölt helyek mellett az Eternit városrészi telephelyi Bóbita Óvoda és Bölcsőde csapatához tartoznak majd azok a gyerekek is, akik nem szerepelnek a másik három intézmény listáján.

Az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztatójában Mihelik Magdolna polgármester többek közt jelezte, hogy különösebb gond nélkül folytatódott a művelődési ház átépítése.