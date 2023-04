Az április 1-jei megnyitón a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt várták a művelődési házba. Bohóc- és zenés műsor, kézműves foglalkozás, arcfestés várta a kicsiket. No, és persze az állatsimogató a művelődési otthon előtt. A szomódiaknak köszönhetően a kecskék, szárnyasok, nyuszik mellett a gyermekek által elnevezett „rövid fülű gyapjas nyuszik”, azaz a bárányok is jelen voltak a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthonnál.

Legutóbb 2017-ben egy energetikai fejlesztésen esett át az intézmény, annak az eredményeiként egy új kazánnak, és fűtési rendszernek, külső szigetelésnek és vakolatnak örülhettek a kertvárosiak. Most azonban belülről is látszik a változás.

– Ez egy részleges felújítás volt, ami azt jelenti, hogy a közösségi tereink közül néhány megszépült. Az aula, amely új falburkolatot kapott, álmennyezetet, festést, ajtókat, radiátorokat, valamint a színház- és moziterem, ahol új színházi függöny, padlószőnyeg, felújított moziszékek kerültek be. Ez utóbbi különösen közel állt a szívünkhöz, mert ebbe mi is nagy munkát fektettünk. A moziszékek kárpitozását egy szolgáltató végezte, de a faszerkezetet kollégák csiszolták, lakkozták, szerelték ki és vissza székeket. Ehhez kapcsolódóan hirdettünk egy moziszék örökbefogadási akciót. Ami hatalmas öröm számunkra, hogy közel 50 szék talált gazdára a 116 fixen rögzített székből. A felső szintet egyelőre még nem tudjuk megnyitni, mert a munkálatok ott még nem fejeződtek be. Ott még egy kis pótköltségvetést kell beiktatnia az önkormányzatnak, akiknek egyébként köszönjük, hogy a pályázati támogatás segítségével modernizálták az épületet – emelte ki Pákai Ernő, az intézmény vezetője, aki hozzátette, hogy a közel ötven éves villamoshálózat is felújításra került, ami sokkal biztonságosabb minden rendezvény tekintetben.

További helyszíneken a művelődési otthon munkatársai is segítették a munkálatokat, többek között festették a lambériát, de új installációk is kerültek a falakra.