Hosszú, dús barna, már-már fekete haj, csillogó szemek. Horváth Hanna májusban ünnepli születésnapját. A súri kislány mindennapjai azonban egészen másként telnek, mint a vele egyidőseknek.

Nagyon vártuk a két fiú után. Egész idő alatt abban a tudatban voltunk, hogy minden rendben van. Születésekor szembesültünk a ténnyel, hogy nem lehet felhőtlen az örömünk

– kezdi történetüket Horváthné Gruber Katalin, Hanna édesanyja. Kislánya Microcephaliával, úgynevezett kisfejűséggel született, amihez 3 hónapos korában jött az epilepszia.

Hanna napjai máshogy telnek, mint kortársaié

Forrás: beküldött

– Gyógytornára Mórra, gyógypedagógushoz Székesfehérvárra Esz-Kép Fejlesztő Centrumba, Bowen és Craniosacrális terápiára szintén Székesfehérvárra Csodavarázs Fejlesztőházba viszik. A fejlesztésekre való eljutásban sokszor kapunk segítséget a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kisbéri Támogatói Szolgálatától. Hanna ezeket a fejlesztéseket, terápiákat többnyire nagyon jól viseli. Nagyon türelmes kislány. Sajnos, az ilyen betegeknél nagyon lassú, mikro léptekben megy a változás, de sokszor még annak is örülünk, ha az állapota nem romlik – sorolja az anyuka, hozzátéve, hogy a folyamatos gyógytornák és terápiák sokat segítenek a kislány fejlődésében.

Hanna a családja körében

Forrás: beküldött

Hanna május 13-án tölti be a 11. születésnapját. A kömlődi Hegyháti Alajos speciális iskolába íratták be, viszont Hanna nem jár be az intézménybe. Hozzá házhoz jár a gyógypedagógus, fejlesztő napi rendszerességgel, mivel a napi behordását nem tudnák megoldani, és Hanna speciális helyzete miatt az otthoni fejlesztés kedvezőbb. A fejlesztő terápiák, valamint az útiköltség is egyre növekvő kiadással jár a család számára.

– Jelenleg a Tégy Jót, a Fogyatékkal Élőkért Alapítvány hivatalos oldalán folyik gyűjtés Hannának és még sok harcostársnak is. Ezen kívül Hannának van egy saját közösségi oldala (Hanna Fejlődéséért), ahol fel van tüntetve a bankszámlaszáma és, aki teheti ilyen módon is segítheti, támogathatja Hannát. Illetve egyéb gyűjtést is szervezünk (például kupak- és alumínium dobozok gyűjtése), amelyek bevételét szintén a terápiák költségére fordítunk – mondja Katalin.

– A Tégy Jót a fogyatékkal élőkért Alapítvány felkeresett minket egy ilyen lehetőséggel, amit nagyon szívesen fogadtunk. Hanna és Nolina javára szerveznek egy jótékonysági batyus bált. A jótékonysági bálon bemutatkozik az alapítvány és utána élőzenés buli keretében jótékonykodhatnak a jelenlévők – teszi hozzá az édesanya. A jótékonysági esemény május 6-án, szombaton lesz Súron.