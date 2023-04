Egy három napos dzsemborival indultak el 2013 áprilisában, ez volt a majális. Előtte azonban egy nulladik nap keretében megmutatták a házat a lakosoknak. Az április 15-i szülinapi bulin is lesz hasonló program, ugyanis be lehet majd lesni a színfalak mögé, de lesz Agora kvíz és utcabál. Természetesen lesznek koncertek is. Fellép majd Kovácsovics Fruzsina, a Kiscsillag és a Party Syndrom zenekar.

A részletes programot avertesagoraja.hu oldalon lehet megtekinteni. Rossz idő esetén a program változat, amivel kapcsolatban szintén a honlapon, vagy az agora közösségi oldalán lehet tájékozódni.

