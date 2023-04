Változatos park

A kutatásban résztvevők azt javasolják, hogy a városi zöldterületek tekintetében minél inkább a természetközeli állapotot kellene elérni. Hasonló véleményen van Milotai Richárd is. Az esztergomi természetvédelmi mérnök jó dolognak tartja, hogy a kertvárosi településrészeken egyre többen szeretnék gondozni az udvarukat, de mint mondja, rendkívül energiapazarló az a kert, ahol fák hiányában maximum csak tuják és gyepszőnyeg található. A folyamatosan rövidre nyírt fű képtelen megtartani a reggeli harmatot, folyamatosan éri az erős napsütés, rengeteget kell foglalkozni vele, hogy életben maradjon. A probléma szerinte az, hogy az ilyen kertek nem tudják biztosítani a gazdagabb fajösszetételű életközösséget, a fűnyesedék azonnali eltávolítása mellett az is ront a helyzeten, hogy a földben elhelyezett vakondháló miatt nincs átjárás a talaj alsó és felső rétegei között. A természetvédelmi mérnök szerint a városokban szemléletváltásra lenne szükség és olyan magkeverékekkel kellene bevetni a parkokat, ahol a fű mellett virágok is nőnek, így a beporzó rovarok számára is lenne gyűjtési terület.