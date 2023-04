Újabb faültetéseket végeznek a napokban Tatán. Az önkormányzat megbízásából több, mint 150 facsemetét ültetnek ki ezekben a hetekben a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. munkatársai városszerte. A tavaszi faültetési program újdonsága, hogy a fák köré öntözőzsákokat helyeznek ki. Az eseményről a város közösségi oldalán adtak hírt.

A zsákok - felkészülve az aszályos időszakokra is - a fiatal fák folyamatos, stabil vízellátását biztosítják, a tudatos, fenntartható helyi vízgazdálkodás jegyében. Ezzel az öntözővíz felhasználása is hatékonyabbá válik, hiszen a víz nem folyik el a talaj felületén, hanem be tud szivárogni a fa gyökérzónájába. A növények törzsét körülölelő öntözőzsák nem csak a folyamatos vízellátásban segíti a fát, hanem erőssé és ellenállóvá is teszi azt.

A tavaly őszi ültetésű fák ugyancsak kapnak öntözőzsákokat, melyek a nyári vízutánpótlás biztosításában is nagy segítséget fognak nyújtani.

Az önkormányzat arra kéri a tataiakat, hogy vigyázzanak az öntözőzsákokra, hiszen ezek a fák életben maradását is nagyban támogatják. Ezért fontos, hogy az állatok se sértsék meg például sétáltatáskor.