Ismertették, hogy a díjazott 2016-ban csatlakozott a szervezethez: elvégezte az alaptanfolyamot és hivatásos jogosítványt szerzett kék lámpa engedéllyel. A Tokod ÖTE a nagyközségi önkormányzattal és az Esztergomi Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal együttműködve Tokod, illetve a szomszédos Tokodaltáró közigazgatási területein avatkozik be. Az egységre nemcsak avar-, erdő- és lakástüzeknél, hanem közúti baleseteknél és viharok utáni helyreállításban is lehet számítani.

A vállalat Facebook-oldalán az is olvasható, hogy a fiatal édesapa Ványi Antal felelősségteljes munkája mellett szabadidejében segíti a község bajba jutott tagjait. A díjazott elmesélte, hogy két volt tűzoltó kezdeményezésére alapították meg barátai, volt osztálytársai az önkéntes tűzoltó egyesületet szervezetet, ahová ő is jelentkezett. Tudták ugyanis, hogy baj esetén az idő a legfontosabb, emberéletek szempontjából ugyanis nem mindegy, hogy mikor érkezik meg a segítség. Saját bevallása szerint az elmúlt években a mentések alkalmával megtanult sokkal jobban odafigyelni másokra, így az idegenekre is.

A tavalyi díjátadón hallotta, hogy munkatársai milyen kezdeményezésekben vettek részt és úgy véli, hogy ők is megérdemelhették volna az elismerést. Jó érzéssel tölti el a díj és reméli, hogy ezáltal szélesebb körben ismertté válnak az ilyen tevékenységek és talán még többen kedvet kapnak az önkéntes munkához.

Önkéntesség

A Richter Gedeon Nyrt. a közösségi oldalán azt is írja, hogy felelős vállalatként nemcsak a betegeik egészségéért, illetve életminőségük javításáért dolgoznak nap mint nap, de aktívan tesznek a körülöttük lévő társadalmi környezetért is. Éppen ezért döntöttek korábban a Richter a Társadalomért Díj létrehozásáról, mellyel munkatársaik olyan önkéntes, munkaidőn túli tevékenységeit ismerik el, mellyel proaktívan segítenek környezetükön, valamint társaikon.

A regionális szintű társadalmi felelősségvállalásuk célja, hogy a Richter Gedeon Nyrt. segítséget nyújtson a nehézségek áthidalásában és minél gördülékenyebbé tegye a környékbeli intézmények, szervezetek működését. Minderről Garai Zoltán, a cég dorogi gyáregységének főmérnöke beszélt 2022 őszén, amikor több alapítványi támogatásról is beszámoltak.