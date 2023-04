A tatabányai születésű Berki Krisztián özvegye bár kevesebbet posztol közösségi oldalán, élete néhány meghatározó mozzanatát azonban megosztja követőivel. Az év elején Zanzibárról jelentkezett be, ahol luxus környezetben vészelte át az itthoni hidegebb időt.

Most újra visszatért a televíziózás világába, egy gasztroműsorban láthatjuk a népszerű influenszert. A közkedvelt kulináris krimiben olyan hírességekkel szerepel, mint például Gáspár Győző, Gáspár Evelin vagy éppen a mulatós sztár, Jolly.

Berki Mazsi nem csak tud, szeret is főzni, ráadásul legnagyobb kritikusa, a másfél éves Emma Katerina is nagyon elégedett anyukája főztjével.

„Szeretek főzni, jól is megy, legalábbis mások ezt mondják. Most biztos sok anyuka utálni fog ezért a kijelentésemért, de Emmácska is mindent megeszik, amit elé teszek! Igyekszem változatosan, egészségesen főzni neki, de nem tiltom a cukortól sem. Szerintem a mértéken van a hangsúly” – árulta el a sztáranyuka a Borsnak.