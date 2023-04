A húsvét elengedhetetlen része a nyuszi. Csoki, plüss és sokszor élő tapsifüles is lapul a húsvéti kosárban. A Tiszta Szívvel Állatvédő Alapítvány munkatársai azonban a nyuszi vásárlás előtt óvatosságra intik a szülőket.

– Nagyon kevesen tudják, hogy a házinyúlon kívül a többi kedvelt otthon is tartott nyuszi fajta, mint a logó fülű, kos orrú, törpe, vagy angóra már egzotikus állatnak minősül. Azon kívül, hogy tartása, gondozása, takarmányozása is teljesen eltér a házinyúlétól, orvost is nehéz találni a számára. A fővárosban dolgoznak az egzotikus állatokra szakosodott szakemberek - kezdte Zádoriné Csordás Valéria, a Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány kurátora, akihez minden évben kerülnek húsvét után megunt tapsifülesek. Ezeket mindig megpróbálják örökbe adni.

– Nem ajánljuk, hogy valaki a piacról vegyen élő nyuszit kedvencnek, hiszen nem tudjuk, hogy milyen problémája, betegsége van. Ha nincsenek beoltva akár egy szúnyogcsípéstől is megbetegedhetnek. Kevesen tudják, de a nyulaknak is ugyanolyan oltási programjuk van, mint a kutyáknak. Ráadásul az úgynevezett e-cuniculi parazitára nagyon fogékonyak ezek a nyulak, a kezelésük pedig több, mint 50 ezer forintba is kerülhet - figyelmeztetett az állatvédő. Aki szerint a házinyulak sem gyerekek kezébe valók.

– Nem annyira kényesek, de sokan úgy veszik meg, hogy nem néznek utána a tartásának. Például, ha túl sok zöldet kap hasmenése lesz. Ha a gyerek rosszul fogja, nyomkodja a hasát az is hasmenést okoz, amibe akár el is pusztulhatnak. Az is gondot szokott jelenteni, hogy sokszor túl korán választják le az anyától, hogy minél kisebb és cukibb legyen. És az ivartalanítás is nagyon fontos a nyulaknál, ugyanis a bakok büdősek lesznek és ingerlékenyebbek, ha nem ivartalanítják őket. De a rendszeres szőrápolás, körömvágás, fogreszelés is a rutinhoz tartozik. Ha valaki tényleg nyuszit szeretne először olvasson utána, beszéljen előtte állatorvossal, csatlakozzon internetes csoporthoz, kérjen információt tőlük - javasolta Valéria.

Ha valaki mindenképpen egy nyuszival szeretné meglepni csemetéit húsvétkor, inkább béreljen egyet. Erre már több helyen is van lehetőség.

Markotics Fanniék birtokán számtalan háziállat között a nyuszik is megtalálhatóak. A hozzájuk érkező gyerekek első útja rendszeresen a nyuszik ketrece felé vezet, ahol nem maradhat el a simogatás sem. Húsvét közeledtével többen is kérdezték tőlük, hogy nem vehetnének-e tapsifülest otthonra.

– A nyúltatás hatalmas felelőséggel jár és még több munkával. Ezért inkább úgy döntöttünk nem eladjuk a nyuszikat nekik, hanem bérbe adjuk pár napra. Úgy néz ki bevált az ötletünk - mondta Fanni, aki szerint a gyerekek a nyuszikra rettenetesen vigyáznak és felelősségteljesen gondozzák őket amíg ott vendégeskednek náluk.

– A szülők nagyon hálásak érte hogy nem faj a fejük hogy hova tegyék a kis állatokat, hiszen a gyerekek egy idő után megunják azokat. Így teljes nyugalommal viszik el, azzal a tudattal hogy pár nap múlva vissza is tudjak hozni hozzánk őket - magyarázta Fanni, aki leszögezte, hogy csak teljes ellátással és pontos útmutatóval engedi el a nyuszikat, ezért soha egyiknek sem esett baja.

– A bérlők először felveszik velünk telefonon a kapcsolatot, elmondjuk mivel jár, mire kell oda figyelni, megbeszéljük hány napra vinnék el, majd eljönnek személyesen és kiválasztják a csapatból amelyik nekik tetszik. Mi össze készítjük a nyuszi hotel szükséges alapjait; étel, vitamin, útmutató, hogy mit szabad mit nem. Amikor visszahozzák a kis tapsifülest karanténba kerülnek pár napra megfigyelésre. Ha minden rendben van velük visszaengedjük a csapatba - árulta el az állatbarát.

– Nagyon sok a pozitív visszajelzés, vannak akik már visszajáró vendégek. Több olyan eset is volt, ahol annyira a szívükhöz nőtt hogy megtartották. De van olyan nyuszink is, akihez visszajárnak látogatóba. Szeretnénk ha az emberek megértenék ez nem a nyereségről szól, hanem arról, hogy ezek az állatok ne kerüljenek húsvét utáni negyedik nap már valamelyik út szélére, ne legyenek kidobva az erdőbe. A mi állományunkban is több olyan nyúl van akiket meguntak vagy ilyen olyan indokkal lepasszoltak hozzánk. Ezt szeretnénk elkerülni ezzel a kezdeményezéssel – tette hozzá Fanni