A szerdai testületi ülésen ennek a tervét is elfogadták a képviselők. A Kemma.hu megkérdezte Berczelly Attilát, a Városkapu Zrt. vezérigazgatóját, hogy ez pontosan mit jelent és melyik tavakat érintik a tervek.

A vezető elmondta, hogy a Hülcser tavak három kisebb tóból álló láncolat, amit a Katonai-forrás elfolyó vizei táplálnak. Ezek a Grófi-tó oldaláról indulva a gyermekmedencék mögött helyezkednek el. Berczelly Attilától azt is megtudtuk, hogy a tavakat úgy szeretnék kialakítani, hogy azt családosok, kisgyerekesek is használhassák. Fokozatosan mélyülő parttal, úgy hogy minden korosztály megtalálja a maga helyét. Sőt, ennél még nagyobbat is álmodtak a Fényes üzemeltetői.

Bár a mostani uniós szabályok nem teszik lehetővé, de szeretnék később a Fényesen lévő források vizével táplálni a medencéket is. Igy a jelenlegi vegyszerezett, forgatott víz helyett az átfolyó forrásvíz biztosítaná a fürdést.

– Úgy gondolom, hogy ebben az energiaválságban az unió is átgondolja majd ezt a szabályozást. A fürdőszövetség már több kérelmet is írt ezzel kapcsolatosan, hiszen hazánkban rengeteg forrás van, aminek ivóvíz tisztaságú a vize. A Fényesen is rendelkezésünkre áll egész évben a 19 fokos forrásvíz, nekünk pedig jelenleg forgatnunk kell hónapokon keresztül ugyanazt a vizet, amit nem tartunk észszerűnek. Rengeteg áramot felhasználni, hogy három hónapig legyen egy strandfürdőnk az időjárás függvényében, a mai körülmények között, környezetvédelmi, természetvédelmi szempontok alapján nem ésszerű – magyarázta az ügyvezető, aki hozzátette: ha az uniós szabályozás engedni fogja, akkor mindenképpen szeretnék a forrásokkal táplálni a medencéket.