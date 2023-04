L. Simon László arról beszélt, a római kor értékelése és értelmezése része az identitásunknak, a komáromiak identitásába beépült Brigetio, viszonyítási pont, fontosnak tartották azt is, hogy a múzeumban állandó kiállítást hozzanak létre, amely Brigetio kincseit mutatja be. Rámutatott, fontos, hogy ne csak a magyarság történelmével foglalkozzunk, hanem honfoglalás előtti kárpát-medencei történelemmel is.

A résztvevőket dr. Molnár Attila polgármester, Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke és Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is köszöntötte. Utóbbi elmondta, képviselői munkája során különösen fontos számára az értékőrzés, az ehhez kapcsolódó projekteket pedig mindig különösen kiemelten igyekszik kezelni.