A Piac 42-ben vendéglői és bisztróklasszikusokat, főzelékeket, bundás kenyeret is fogyaszthatnak majd a látogatók. Így akár egy tartalmas bevásárlást követően minőségi ételeket is megkóstolhatunk a május elsején nyíló vendéglátóhelyen, írja a Dining Guide. Barna Ádám séf egyébként a közelmúltban bundáskenyerével már újított, azt ugyanis kaviárral kínálják az éttermükben. Ezúttal, ahogy Barna Ádám séf fogalmazott, vendéglői és bisztróklasszikusokat szeretnének készíteni, a csúcsgasztronómiában szerzett tapasztalatokat is felhasználva.

Egyszerű, finom és érthető ételeket egy olyan bisztróban, amilyenből sokkal többre lenne szükség Magyarországon

– tette hozzá. Ahogy arról beszámoltunk, a mintegy egymilliárd forintos európai uniós támogatásból létrejövő piacon 23 darab – 5 és 50 négyzetméter közötti – üzlethelyiséget alakítottak ki, és 58 értékesítői asztalt is elhelyeznek. Az üzlethelyiségek szigeteltek, klimatizáltak és vizesblokkal vannak ellátva, melyekhez egyénileg szabályozható fűtésrendszer, egyéni árammérő és napelemes energia rásegítés is tartozik.