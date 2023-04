Aki Madeirán jár, érdemes ellátogatnia a piacra. A vásárcsarnok egy részén furcsa gyümölcskeresztezéseket kóstoltatnak a turistákkal, például az ananász-banánt, de ez csak egy a számtalan különleges gyümölcshibridből. Itt be lehet szerezni a madeirai népviselet egy elemét, a carapuça kalapot, amelyen malacfarokszerű bojt is található. Az árus szerint, ha a bojt egyenes, akkor viselője egyedülálló, ha viszont kunkorodik, nem érdemes próbálkozni. Erről mondjuk semmilyen írásos bizonyítékot nem találtam, így aztán gyanús, hogy ez a turistáknak kitalált szemfényvesztés lehet.

A piacon furcsa gyümölcskeresztezéseket kóstoltatnak a turistákkal, például az ananász-banánt

Fotós: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Népszerű a halpiac is, ahol be lehet szerezni a madeirai fekete kardhalat, ami küllemét tekintve inkább egy tengeri szörnyetegre emlékeztet, mint halra. Nem érdemes kihagyni a madeirai tartózkodás során a Miasszonyunk templomát sem, ahová, ha jót akarunk magunknak, nem gyalog megyünk fel. A felvonóra mondjuk – ha rossz időpontban megyünk – órákat is várhatunk.

Ez a templom számunkra azért is érdekes lehet, mert itt temették el IV. Károlyt, az utolsó magyar királyt. Az uralkodó ugyanis Madeirán halt meg, bizonyára tudta, milyen környezetben érdemes jobblétre szenderülni. Az igazság mondjuk az, hogy szegény Károly király valójában egy fűtetlen montei villában tüdőgyulladást kapott, és igen fiatalon eltávozott az élők sorából.

A tobogános kalandra gyakran több órát is várni kell

Fotós: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

A templomtól a legegyszerűbb tobogánnal lefelé indulni. A szárazföldi szán igazi turistamágnes, órákon át kell várakozni a sorunkra. A fonott kosárra emlékeztető járgányt két hajtó húzza, tolja, vagy éppen a hátulján utazik. A szánkó akár 30 kilométer/órával is mehet, jöhet szembe az úton autó is, ráadásul biztonsági öv sincs. Igazi adrenalinbomba! Lent már kész fotót kínálgatnak a turistáknak.

Az óceánban legalább a lábunkat érdemes megmártani, bár akadt, aki bátran úszott a 18 fok körüli vízben. Kicsit távolabb a víztől rengeteg gyík napozik a köveken, testüket a sós, óceáni fuvallat hűti. Az ember pedig kicsit irigyelni kezdi ezeket a szerencsés lényeket, akik az örök tavasz szigetén élhetnek...

A Cristiano Ronaldo Múzeumot rengeteg turista keresi fel

Fotós: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Büszkék Cristiano Ronaldóra, banánnal, maracujával eszik a kardhalat Madeirán talán egyetlen híres ember született, de kinek kell több, ha az az egy maga Cristiano Ronaldo? A focistáról nevezték el repterüket is, ahol szobra is van a sportolónak, mondjuk, ha nincs odaírva a neve, erre nem feltétlenül jöttem volna rá. A Ronaldo-múzeum előtt már egész alakos szobor látható, a múzeum belsejében pedig számtalan kupa, CR7 cipői, és a neki írt rajongói levelek is megtalálhatóak. Madeirán számos különleges ételt kóstolhatunk, például a babérfából készült nyárson sült marhahúst. Előételük a ropogós, kör alakú fokhagymás, vajas kenyér. Jellegzetes halétel az espada, amely a rémisztő külsejű fekete kardhalból készül, sült banánnal, maracujával tálalják. A turisták szívesen fogyasztják a poncha nevű italt, a mértéket azonban kevesen ismerik. A helyiek szerint három poncha már „megüti” az embert, ráadásul meglehetősen finom ízű, így gyorsan csúszik. A poncha, amellett, hogy mértékkel fogyasztva jó hangulatot generál, megfázás esetén ugyancsak bevethető.