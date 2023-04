Továbbra is dübörög itthon a használtautópiac. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy néha egészen döbbenetes minőségű és értékű autók is felbukkanak a kínálatban. Most például valószínűleg a megye legdrágábban kínált használt autóját sikerült megtalálni egy BMW képében.

A BMW X5 xDrive30d automata kocsi ugyanis ezer forint híján 37 millióba, vagy 103 ezer euróba kerül – figyelhető meg a Használtautó.hu oldalán. A csillagászati ár igazi luxust ígér: a 286 lóerős autóban alig több, mint 16 ezer kilométer van, vagyis nem mondhatnánk, hogy elhasznált állapotban lenne. Emellett klíma, bőr belső, gps, radar, tempomat, és mindenféle modern technikával, amit csak elképzelhető, is fel van szerelve a gépjármű.

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, habár a háborús inflációnak köszönhetően tavaly visszaesett a használt autók behozatala, a hazai használt autó ipart ez nem roppantotta meg. Sőt, a tavalyi első fél évben mintegy tíz százalékkal még nőtt is a forgalomba hozott használt személyautók száma.