Dr. Molnár Attila hangsúlyozta, a Komáromi Napok hivatalos megnyitójának rendszerint az 1848-49-es forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó előadást, illetve a város napján, április 26-án tartandó közös ünnepi képviselő-testületi ülés tekintik. Ugyanakkor kialakult az a hagyomány is, hogy a zenei- és a sportrendezvényeket, illetve a fesztiválokat is megnyitóval indítják útjára. A déli városrész vezetője kívánta, hogy mindenki érezze jól magát a hétfő estig tartó rendezvénysorozaton, kérte, aki teheti, tekintse meg a most átadott Brigetio Öröksége Látogatóközpontot, és kóstolja meg a Jókai-palacsintát is.