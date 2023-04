Az előzetes tervek szerint a kompot már tavaly év végén átadták volna, de a település vezetője szerint jobb, hogy elhalasztották a nyitást.

– Ha télen adták volna át, szerintem nem lett volna nagy forgalma a hidegebb idő miatt. Lehet pár hónap után le is állították volna ezért. Most viszont, a szép időben biztos nagy forgalma lesz a kompnak, ami biztos, hogy Neszmély turizmusát is fel fogja lendíteni - vélekedett a polgármester, aki hozzátette: a település felkészült rá, hogy a rendezvényeikre többen fognak érkezni szlovákiából is. A június égére tervezett neszmélyi Hídverő Napokra is várják a túlpartról a vendégeket.

– Sajnos idén a tervek szerint a Hídverő Napok a tatai Víz Zene Virág Fesztivállal egy hétvégére fog esni. De úgy gondolom, hogy a két program jellege különböző, illetve más a közönsége, Így remélem ismét sikeres lesz a neszmélyi rendezvény is, és ebben a komp is nagy segítségünkre lehet - mondta Janovics István.