Szilágyi Sándor református lelkész közös imára hívta a gyászolókat, majd röviden beszélt Schmidt Csaba életútjáról, s az egy évvel ezelőtt diagnosztizált súlyos betegségével folytatott harcáról.

Crespo Rodrigo, a Jászai Mari Színház igazgatója azoknak a nevében is szólt, akik rövid élete során szoros kapcsolatban álltak Tatabánya egykori polgármesterével. Sportolók, pályatársak, barátok, politikusok mellett ikertestvére gondolatait is tolmácsolta a teátrum igazgatója. Ahogy feleségével való megismerkedésük története mellett kiemelte tíz évvel ezelőtt született gyermekeihez fűződő szoros kapcsolatát is.