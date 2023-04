– Először azt hittük, hogy agyhártyagyulladás, mert hányt. Aztán kiderült, hogy az csak az antibiotikum mellékhatása volt, amit szednie kellett. Amikor kijöttek a mentősök, átnézték a gyógyszerek papírjait, ami nem volt kis feladat. Elég hosszú volt a mellékhatások listája. Miután kizártuk az agyhártyagyulladást, jobbnak látták átvinni a sürgősségire Tatabányára. Így volt a legbiztosabb, hiszen a kiszáradástól is félnünk kellett – magyarázta Mikle Judit, Bogi anyukája.

A kislány nemrég lett szemüveges, maga választotta a vidám keretet

Forrás: beküldött

– A dr. Celecz Zsuzsanna gyermekkardiológus irányítása alatt működő tatabányai gyerekosztály kellemes csalódás volt számunkra. Bár kórházban voltunk, nagyon gyermekbarát és ügyes, odafigyelő orvosok és ápolók tették értünk a dolgukat nap mint nap. Kiemelném a dietetikusaikat is, akiknek eddig még nem volt dolga transzplantos gyermekkel, azonban Boginak életmentő a szigorú diéta betartása, ezért többször átbeszéltük mit ehet és mit eszik is meg. Így alakítottak az ott töltött időre neki saját diétát. A kórházban megcsináltuk a kétévente kötelező szűrővizsgálatokat is, mert ilyenkor kell egy átfogó gócpontkutatás is, a gyógyszerek miatt. Transzplantáltként sajnos más súlyos betegségre is hajlamos, mint a rák, vagy a hepatitis. Az is kiderült, hogy szemüvegre van szüksége, amit ő választhatott ki, nagyon büszke rá – mosolygott az apuka, akinek hatalmas feladatot jelent, hogy Bogit vizsgálatokra szállítsa. Ráadásul a család autójának most fog lejárni a műszakija, a szerelő pedig több javítanivalót is talált rajta.