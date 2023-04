A büfé most is várja az éhes kirándulókat, illetve a felülvizsgálatról hazaérkezett Neszmély gőzöst is megcsodálhatják az érdeklődők, ha nincsenek szállóvendégek a hajón. Ugyanis a gőzös szállodahajóként üzemel: osztálykirándulások, táborok részére a 4 fős matrózkabinokat ajánlanak, melyek két lakrészben találhatók.