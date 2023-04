A rendezvényen Vágenszomer Orsolya, a könyvtár vezetője, közművelődési szakember köszöntötte a verskedvelő jelenlévőket. Megtudtuk, hogy tavaly rajzpályázattal emlékeztek meg a jeles napról, amely keretében a gyermekek által Petőfi Sándor: Anyám tyúkja című költemény minden egyes versszakához készült egy-egy alkotás.

– Idén más módon szerettük volna megemlékezni a magyar költőkről és egyben József Attila születésnapjáról, így jött az ötlet a felolvasó délutánnak. A mintegy kétórás programon minden korosztályból képviseltették magukat az epöliek: volt, aki szavalt, mások felolvastak, de megzenésített Petőfi verseket, például a Fa leszek, ha fának vagy virágát, a Rózsabokor a domboldalont és a Befordultam a konyhába című versét is elénekeltük – árulta el Vágenszommer Orsolya.

A könyvtárban megtartott programon először a résztvevők legifjabb tagja szavalta el Petőfi Sándor: Falu végén kurta kocsma című versét, tisztelegve Petőfi Sándor születésének kétszázadik évfordulója előtt. Nem volt sorrend, tetszőlegesen szavaltak költeményeket az érdeklődők és az is kiderült, hogy valakinek éppen József Attila a kedvenc költője, éppen ezért tőle hozott verseket, sőt még a költő gyermekkoráról is mesélt érdekességeket.

Egy másik résztvevő pedig azt osztotta meg a többiekkel, hogy a Petőfi bicentenáriumi év kapcsán minden nap elolvas legalább egy verset Petőfitől. A továbbiakban elhangzott továbbá Petőfi Sándor: Arany Lacinak, Reményik Sándor: Köszönöm, Uram… és Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú című műve is. Többen is József Attila mellett tették le a voksukat, az érintettek a Mama, Április 11, valamint a Levegőt! Című verseit is felolvasták, illetve elszavalták.

– Volt, aki saját eszperente verssel érkezett, ő a lányának írta egy farsangi ünnepségre a költeményt. Az ünnepség remek hangulatban telt el, a két óra gyakorlatilag kevésnek bizonyult – jegyezte meg Vágenszommer Orsolya.