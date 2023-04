Húsevőként nehéz átállni a húsmentes életre, Zsanett azonban azt gondolta, neki ez egyedül is menni fog. Hamar rájött azonban, hogy segítséget kell kérnie, amit meg is kapott. A végére már szinte rutinszerűen készítette el az ételeket. A kezdeti sokkélmény után rengeteg pozitív tapasztalattal gazdagodott. Kitisztult a bőre, jobb lett az emésztése, kipihentebben ébredt és ami a legfontosabb egyszer sem ütött be nála a kajakóma. Sokan álltak mellette és bár az elején nem hitték el, hogy végig csinálja, a végén már szurkoltak neki.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!