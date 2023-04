Köszönet

Lazók Zoltán polgármester magánemberként és városvezetőként is elismeréssel adózik az egyesület példamutató munkájáért. Beszédében úgy fogalmazott, hatalmas köszönet jár nekik, mert kiemelkedő szerepet töltenek be nap, mint nap a város közéletében. Kiemelte, a hála szavai járnak az önzetlen munkáért, valamint a városlakók irányába kifejtett támogató segítségnyújtásért is.