A bundáskenyérről sokunknak az otthoni emlékek ugranak be: az anyukák, nagymamák ugyanis előszeretettel kedveskedtek gyermekeiknek, unokáiknak oly módon, hogy tojásban megforgatott és olajban kisütött szeletekkel lepték meg őket vasárnap reggel. A 42 Restaurant most ezt a könnyen elkészíthető reggelit gondolta újra, a végeredmény pedig egy friss, izgalmas, régiós viszonylatban is kuriózumnak számító különlegesség lett.

Facebook-oldalukon arról írnak, hogy amikor virágkorát éli a brunch-kultúra és sorra nyílnak a jobbnál jobb reggelizőhelyek, ők magasra teszik a lécet és ezentúl a reggelihez fogunk szállást kínálni, nem pedig fordítva. Barna Ádám a 42 Restaurant séfje és társtulajdonosa az igenyesferfi.hu-nak mesélt arról, hogy a Michelin-csillag nagy mérföldkő volt az étterem történetében és szerették volna, ha a szálláshoz kínált reggeli a degusztációs vacsora folytatásaként szintén felejthetetlen élmény lenne.