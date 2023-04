– A rendezvény ötletét az adta, hogy Bánhidán vannak régi szőlőművelők, valamint borkészítők. Három évvel ezelőtt gondoltam arra, hogy össze kellene hozni őket egy eseményre. Idén már komolyabb borászatokat is meghívtunk vendégségbe, sőt, határon túliakat is. Vajdaságból, Felvidékről és Mura-vidékről érkeztek borászok. Most tizenkettő boros standunk van. De itt vannak még például a kézművesek, kenyeresek, továbbá kürtős kalácsos – osztotta meg a részleteket Visegrádi József, a Bánhidai Baráti Kör Egyesület elnöke.

A finom nedűk mellett ínycsiklandozó illatok lengték át a Puskin Művelődési Ház udvarát. A csókakőiek segítségével ugyanis ízletes vaddisznótokány készült szalvétagombóccal, valamint csókakői kolbászleves. A talpalávalót a nap folyamán Sárközi Zoltán és bandája szolgáltatta.

– Azt gondolom, hogy nem csak a borral kapcsolatos szeretet van jelen, hanem már kialakultak baráti kapcsolatok is. Külön öröm, hogy családok is érkeznek a Puskin udvarára, ami remélem, hogy a jövőben kicsinek bizonyul majd, és máshol kell megrendeznünk itt Bánhidán. Ötletek már vannak – tette hozzá mosolyogva Visegrádi József.