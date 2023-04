A Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában működő iskolákba a felvételi körzetekben élők kopogtathatnak be. Tatabánya weblapján letölthető, hogy az állandó lakcímek alapján kinek hova kell beíratnia gyermekét. A választás lehetősége szinte kizárt, bár a szülők sokszor képesek komoly vállalásra is annak érdekében, hogy csemetéjük az általuk preferált intézményben koptassa az iskolapadot.

Informális beszélgetések során többször elhangzott: néhányan képesek állandó lakcímmel bejelentkezni a kiszemelt iskola közelébe, csak a sikeres felvétel érdekében. Hivatalosan azonban ez nem működhet. Éppen ezért az alapfeladat mindenhol ugyanaz: az alapkészségek és a tanulási készségek fejlesztése, az önálló gondolkodásra nevelés, a gyermek jellemének formálása, a kreatív nevelés, a praktikus ismeretek átadása és felkészítés a középiskolai évekre.

Emellett persze adódhatnak iskolánként egyediségek is. Ezeket próbáltuk összeszedni. Nem kis feladat volt, hiszen sok iskola honlapja már az összevonások utáni állapotot tükrözi, s így telephelyekkel van teletűzdelve a szervezeti és működési szabályzat. Ehhez ismerni kell az iskola pontos címét.

A tatabanya.hu talán az egyik leghasználhatóbb forrás, hiszen itt képekkel is megjelenítették az intézményeket, azok elérhetőségeit és a felvételi körzetek utcákra lebontva egyértelműen beazonosíthatók. Az intézmények egyediségeire utaló információk felkutatása azonban nehézségekbe ütközik. Nem találhatóak a honlapok, vagy az újak már más címen lelhetők fel.

A szervezeti és működési szabályzatokban lévő információkat összevont iskolák esetében nehéz kibogozni. Ha a körzetek alapján tudjuk, hová tartozunk, ajánlatos követni az adott intézmény közösségi oldalát. Sok kép és információ segít abban, hogy az iskolák falai között folyó munkára rálátásunk legyen.

Összeállításunk a teljesség igénye nélkül próbálta összeszedni az egyediségek egy részét. Ne ezek alapján válasszanak, a körzet meghatározó, s azt követően ajánlott személyes benyomások alkalmával tapasztalatokat gyűjteni!

1. Bánhidai Jókai Mór Általános Iskola

A Bánhidai Jókai Mór Általános Iskola működtetését átvette a helyi szlovák önkormányzat. Ennek szellemében itt van szlovák oktatás, hagyományápolás, s tanulhatnak angolul és németül is a fiatalok. Szakköri munkánk célja a tehetséggondozás: énekkar, rajz, informatika szakkör áll az érdeklődők rendelkezésére.

A sportot kedvelők a foci, görkorcsolya, természetjáró szakkörökön vehetnek részt. Alacsony iskolai létszám miatt családias a hangulat, amely előnyt jelent azoknak a gyerekeknek, akik fokozott odafigyelést, törődést igényelnek.

Az iskola címe: 2800 Tatabánya, Jókai Mór u. 62.

2. Füzes Utcai Általános Iskola

Az intézmény hatalmas missziót vállal a környékbeli gyerekek felzárkóztatásában. Középpontban van a roma nemzetiségi oktatás, a hagyományok ápolása. Kis létszámú osztályokban tanulnak a gyerekek.

Az iskola címe: 2800 Tatabánya, Füzes utca 38.

3. Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola

Az iskola a modern világ kihívásainak igyekszik megfelelni a kiemelkedően magas színvonalú idegen nyelv (angol és német nyelv) és az informatika oktatásával. A hagyományos értékek – művészetek: ének, rajz magas szintű oktatása -, alapkompetenciák kimagasló fejlesztése mellett fellelhető a Sakkpalota program, LÜK módszerek, LEGO, robotika.

Az iskola címe: 2800 Tatabánya, Dózsakert utca 17.

4. Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola Dózsa György Sportiskolai Általános Iskola

Az intézményen belül hosszú évek óta kimagasló eredményes munkával működik a Közoktatási típusú SPORTISKOLAI rendszer. Természetesen emellett az alaptudás elsajátítása, a sportiskolai etikai normák, az idegen nyelv oktatása, az informatika, kreativitás fejlesztése itt is kiemelt szerepet kap. Tanuszoda is van az intézményben.

Az iskola címe: 2800 Tatabánya, Vadász utca 24.

5. Kertvárosi Általános Iskola – eredeti nevén: Bólyai János Általános Iskola.

A kertvárosi intézmények székhelyintézménye. Matematika tagozatot működtetnek, kiemelten kezelik a az idegen nyelv környezeti nevelést, az informatika számítástechnikát, az egészséges életmódot, a sportot. A sikeres iskola az önmagához mért teljesítményfejlesztést, az eltérő tanulási stílus és tempó figyelembevételét feltételezi.

Az iskola címe: 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a.

6. Kertvárosi Általános Iskola – eredeti nevén Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Az intézményben a székhelyintézménynél jegyzett hitvallás mellett kiemelt figyelmet fordítanak a magyar nyelv művelésére, ápolására. Az iskolai galéria helyet és teret biztosít a tehetségeknek a bemutatkozásra. Vármegyei rajz és műalkotás elemző versenyt is rendeznek, s fókuszban van az informatika, a digitális kompetenciák.

Az iskola címe: 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 111.

7. Kertvárosi Általános Iskola – eredeti nevén Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Az intézményre a fentieken túl hatványozottan jellemző az elfogadó légkör. Sajátos nevelési igényű, beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekeket is befogad.

Az iskola címe: 2800 Tatabánya, Verebély utca 1.

8. Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A nyelvoktatás mindig jelentős szerepet játszott az iskola életében. Napjainkban a német nyelvet első osztálytól tanítják, és felső tagozaton emelt szintű oktatás is folyik. Másik idegen nyelvünk az angol. Tanítványaik közül többen Junior nyelvvizsgát tesznek. Az iskola a komplex művészeti nevelést helyezi középpontba. Szakköri foglalkozás, művészeti csoport működnek.

Az iskola címe: 2800 Tatabánya, Kodály tér 1.

9. Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hermann Ottó Általános Iskolája

Sport, a természetjárás van az Ökoiskola fókuszában. Emelt óraszámban tanulják az intézményben az angol nyelvet.

Az iskola címe: 2800 Tatabánya, Köztársaság útja 44/a.

10. Óvárosi Általános Iskola Eredeti nevén Ságvári Endre Általános Iskola és AMI

Az intézményben kiemelt szerepe van az informatikai, a nyelv- és zenei oktatásnak. Sportfoglalkozások is kimagaslóak. Fontos a tehetséggondozás. Rengetek szakkör várja a tehetségeket. Céljuk, hogy a természetet és a környezetet jobban megismerjék a diákok.

Az iskola címe: 2800 Tatabánya, Béke utca 1.

11. Óvárosi Általános Iskola – eredeti nevén: József Attila Általános Iskola és AMI

A fent leírtak érvényesek természetesen a telephelyként nyilvántartott intézményre. Kiemelten fontos itt is a zenei képzés, a tehetséggondozás. Ökoiskolaként működik, így a környezetvédelem fókuszban van.

Az iskola címe: 2800 Tatabánya, Béke utca 1.

12. Pólya György Általános Iskola – eredeti nevén: Sárberki Általános Iskola

Az intézményben működik a városban egyedüliként a Minerva-program. A tehetséggondozás kiemelt szerepet kap az intézményben. Fókuszban vannak a sporttevékenységek, s a nyitott iskolában megannyi hasznos program, szakkör várja a kimagaslóan tehetséges diákokat.

Az iskola címe: 2800 Tatabánya, Sárbereki ltp. 503.

13. Pólya György Általános Iskola Esztergomi úti telephelye – eredeti néven: Móra Ferenc Általános Iskola

Felmenő rendszerben fogadják a jó képességű autizmussal élőket. Normál, kis létszámú iskolai osztályaikba várják e különlegességgel élőket is, akik számára kiváló körülményeket alakítottak ki. Az iskolában emellett a sporttevékenységek, a helytörténeti ismeretek is fókuszban vannak. Bekapcsolódtak több tehetséggondozó programba is.

Az iskola címe: 2800 Tatabánya, Esztergomi u. 6.

14. Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola

Sajátos nevelési igényű gyermekeknek biztosít lehetőséget. Óvodai csoporttól kezdve a középiskoláig bezárólag biztosítja a fogyatékkal, autizmussal élők számára az oktatában való részvételt. Az intézményben kiváló szakemberek segítik a különlegességgel élő gyerekek mindennapjait.

Az iskola címe: 2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 408.

15. Szent Margit Gimnázium és Általános Iskola

Az intézmény egyházi fenntartásban működik. Fókuszban van a tehetséggondozás, s az itt tanuló diákok kiváló eredményeket érnek el különböző versenyeken. Az intézmény a katolikus óvodából várja elsősorban a gyerekeket, s innen a nemrégiben megnyílt katolikus gimnáziumban folytathatják tanulmányaikat.

Az iskola címe: 2800 Tatabánya, Botond vezér u. 1.

16. Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Kimagasló német nemzetiségi oktatás folyik az intézményben. Óriási szerepe van a hagyományok ápolásának, a német anyanyelv elsajátításának. Az iskola már évek óta a német nemzetiségi önkormányzat fenntartásában működik.

Az iskola címe: 2800 Tatabánya, Szent István u. 53.