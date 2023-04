A délutáni barátkozó rendezvényen az intézmény vezetése és tanítói azon igyekeztek, hogy szeptembertől az elsősöknek bemutassák, milyen is a sulis élet. A résztvevők izgalmas foglalkozásokon vehettek részt a program során. Kézműveskedhettek, valamint kipróbálhatták az interaktív táblát is. Ellátogattak a tornaterembe is, ahol különféle játékos, ügyességi feladatok várták őket.